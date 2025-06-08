Эррани — о победе на парном «Ролан Гаррос»: «Я хочу осознать, что произошло»

Итальянская теннисистка Сара Эррани, выступающая в дуэте с соотечественницей Ясмин Паолини, прокомментировала победу на «Ролан Гаррос» в парном разряде.

«Это лучший корт в мире. У меня лучшие воспоминания о нем. Ясмин, ты особенная. Обладаешь огромной энергией. Я рада, что могу разделить с тобой этот момент. Спасибо моей команде, нам так повезло, что вы с нами. Теннис никогда не останавливается. Иногда вы не на 100 процентов цените то, что происходит с вами. Но сейчас я действительно хочу осознать, что произошло», — сказала Эррани в интервью на корте.

В решающем матче итальянки обыграли Анну Данилину из Казахстана и сербку Александру Крунич со счетом 6:4, 2:6, 6:1.