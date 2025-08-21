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21 августа 2025, 06:55

Эррани и Вавассори выиграли US Open в миксте

Евгений Козинов
Корреспондент
Сара Эррани и Андреа Вавассори после победы.
Фото Reuters

Итальянские теннисисты Сары Эррани и Андреа Вавассори выиграли у полячки Игы Свентек и норвежца Каспера Рууда в финале микста на US Open — 3:5, 5:3, 10:8.

Матч длился 1 час 31 минуту. Итальянцы подали 4 раза навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников — 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 3).

Эррани и Вавассори выиграли микст на Открытом чемпионате США второй год подряд. За победу они получат 1 миллион долларов.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Открытые корты, хард
Микст
Парный разряд
Финал

Сара Эррани/Андреа Вавассори (Италия, WC) — Ига Свентек/Каспер Рууд (Польша/Норвегия, 3) — 6:3, 5:7, 10:6

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Теннис
US Open
Сара Эррани
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