Эррани и Вавассори выиграли US Open в миксте

Итальянские теннисисты Сары Эррани и Андреа Вавассори выиграли у полячки Игы Свентек и норвежца Каспера Рууда в финале микста на US Open — 3:5, 5:3, 10:8.

Матч длился 1 час 31 минуту. Итальянцы подали 4 раза навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников — 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 3).

Эррани и Вавассори выиграли микст на Открытом чемпионате США второй год подряд. За победу они получат 1 миллион долларов.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Финал

Сара Эррани/Андреа Вавассори (Италия, WC) — Ига Свентек/Каспер Рууд (Польша/Норвегия, 3) — 6:3, 5:7, 10:6