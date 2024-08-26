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Сегодня, 20:06

Эрика Андреева вышла во второй круг US Open

Алина Савинова
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Эрика Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Эрика Андреева в двух сетах обыграла китаянку Юэ Юань в первом круге US Open-2024 — 6:3, 7:6 (9:7).

Спортсменки провели на корте 1 час 55 минут. Андреева 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету китаянки 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

20-летняя Андреева впервые в карьере вышла во второй раунд Открытого чемпионата США. Следующей соперницей россиянки на этом турнире станет победительница матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Аманда Анисимова (США, WC).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай) — 6:3, 7:6 (9:7)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/5/
Теннис
US Open
Эрика Андреева
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