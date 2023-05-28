Эрика Андреева стала лаки-лузером «Ролан Гаррос», она заменит травмированную Анну Калинскую

Россиянка Эрика Андреева стала лаки-лузером «Ролан Гаррос» после того, как с турнира снялась ее соотечественница Анна Калинская.

В первом круге турнира «Большого шлема» Андреева сыграет с американкой Эммой Наварро.

В финале квалификации Эрика Андреева проиграла сербской теннисистке Ольге Данилович. Ее сестра — Мирра — победила в финале квалификации и сыграет в первом круге «Ролан Гаррос» с Элисон Риск (США).