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Сегодня, 05:13

Эрика Андреева обыграла китаянку Сасай и вышла во второй круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Эрика Андреева.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Эрика Андреева в первом круге Australian Open обыграла китаянку Чжэн Сайсай со счетом 6:1, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 2 часа. На счету 20-летней россиянки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Андреева встретится с победительницей матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Юлия Риера (Аргентина).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эрика Андреева (Россия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:1, 7:6 (8:6)

Расписание и результаты женской сетки Australian Open-2025

Australian Open
Эрика Андреева
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