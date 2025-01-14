Эрика Андреева обыграла китаянку Сасай и вышла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Эрика Андреева в первом круге Australian Open обыграла китаянку Чжэн Сайсай со счетом 6:1, 7:6 (8:6).
Встреча продолжалась 2 часа. На счету 20-летней россиянки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Во втором круге Андреева встретится с победительницей матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Юлия Риера (Аргентина).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Эрика Андреева (Россия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:1, 7:6 (8:6)
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