Эрика Андреева проиграла Данилович в финале квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Эрика Андреева не вышла в основную сетку «Ролан Гаррос».

В финале квалификации 18-летняя россиянка уступила Ольге Данилович из Сербии — 2:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 26 минут.

Андреева не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Данилович 1 подача на вылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Ольга Данилович (Сербия) — Эрика Андреева (Россия) — 6:2, 6:4