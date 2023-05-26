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Сегодня, 16:41

Эрика Андреева проиграла Данилович в финале квалификации «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Эрика Андреева не вышла в основную сетку «Ролан Гаррос».

В финале квалификации 18-летняя россиянка уступила Ольге Данилович из Сербии — 2:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 26 минут.

Андреева не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Данилович 1 подача на вылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Ольга Данилович (Сербия) — Эрика Андреева (Россия) — 6:2, 6:4

Теннис
Roland Garros
Эрика Андреева
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