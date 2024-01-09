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Сегодня, 12:10

Эрика Андреева сыграет с Полиной Кудерметовой в полуфинале квалификации Australian Open

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в полуфинал квалификации Australian Open.

В четвертьфинале квалификации россиянка победила австралийку Кайлу Макфи в двух сетах — 6:1, 6:2.

Эрика Андреева — старшая сестра 47-й ракетки мира Мирры Андреевой.

В параллельном матче Полина Кудерметова выиграла у испанки Карлоты Мартинес Сирес — 6:1, 6:1.

Полина Кудерметова — младшая сестра 16-й ракетки мира Вероники Кудерметовой.

Эрика Андреева и Полина Кудерметова сыграют между собой в полуфинале квалификации Australian Open.

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января. Жеребьева основной сетки турнира запланирована на 11 января.

Теннис
Эрика Андреева
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