Эрика Андреева обыграла Полину Кудерметову в квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Эрика Андреева победила соотечественницу Полину Кудерметову в 1/4 финала квалификации на Уимблдон — 6:3, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

Андреева сделала 6 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Кудерметовой 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале квалификации Андреева встретится с победительницей пары Элизабет Мандлик (США) — Деспина Папамихаил (Греция).