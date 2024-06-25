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Сегодня, 18:53

Эрика Андреева обыграла Полину Кудерметову в квалификации Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Эрика Андреева победила соотечественницу Полину Кудерметову в 1/4 финала квалификации на Уимблдон — 6:3, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

Андреева сделала 6 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Кудерметовой 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале квалификации Андреева встретится с победительницей пары Элизабет Мандлик (США) — Деспина Папамихаил (Греция).

Теннис
Уимблдон
Полина Кудерметова
Эрика Андреева
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