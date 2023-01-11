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Сегодня, 11:24

Эрика Андреева обыграла Катарину Завацкую и вышла в финал квалификации Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в финал квалификации Australian Open.

В полуфинале 18-летняя спортсменка обыграла украинку Катарину Завацкую со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Теннисистка провели на корте 2 часа 22 минуты.

В финале квалификации Australian Open Андреева сыграет с победительницей матча Алисия Паркс (США) — Сара Бейлек (Чехия).

Australian Open

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация, полуфинал

Эрика Андреева (Россия) — Катарина Завацкая (Украина) — 4:6, 6:3, 6:2

Теннис
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