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Сегодня, 20:43

Эрика Андреева обыграла Бектас и вышла во второй круг Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
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Эрика Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Эрика Андреева в первом круге Уимблдона обыграла американку Эмину Бектас со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На счету 20-летней россиянки 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге Андреева встретится с итальянкой Ясмин Паолини.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эрика Андреева (Россия, LL) — Эмина Бектас (США) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3

Донна Векич (Хорватия) — Ван Сиюй (Китай) — 3:6, 6:3, 6:4

Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — 4:6, 6:2, 6:4

Дарья Сэвилл (Австралия) — Пейтон Стирнс (США) — 6:4, 6:2

Наоми Осака (Япония, WC) — Диан Парри (Франция) — 6:1, 1:6, 6:4

Мэдисон Кис (США, 12) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:4, 7:6 (7:4)

Юрико Миядзаки (Великобритания, WC) — Тамара Корпач (Германия) — 6:2, 6:1

Слоан Стивенс (США) — Эльза Жакемо (Франция) — 6:3, 6:3

Уимблдон
Эрика Андреева
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