Российская теннисистка Эрика Андреева сыграет с американкой Эминой Бектас в первом круге Уимблдона в понедельник, 1 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени. Турнир «Большого шлема» проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию первого круга. В России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Андреева — Бектас можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

Россиянка заменит белоруску Арину Соболенко, которая снялась с Уимблдона из?за травмы.

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