Эрика Андреева — Донна Векич: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Андреева — Векич можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
28-летняя представительница Хорватии в 1-м круге Уимблдона одержала волевую победу над Сю Ван из Китая — 3:6; 6:3; 6:4. 20-летняя российская теннисистка в попала в основную сетку Уимблдона как лаки-лузер из-за травмы Арины Соболенко, которая снялась с турнира в последний момент. В первом круге россиянка победила Эмину Бекташ из США — 7:6 (7:5); 3:6; 6:3.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.
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