Российская теннисистка Эрика Андреева сыграет против Донны Векич из Хорватии во втором круге Уимблдонского теннисного турнира в среду, 3 июля.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Андреева — Векич можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

28-летняя представительница Хорватии в 1-м круге Уимблдона одержала волевую победу над Сю Ван из Китая — 3:6; 6:3; 6:4. 20-летняя российская теннисистка в попала в основную сетку Уимблдона как лаки-лузер из-за травмы Арины Соболенко, которая снялась с турнира в последний момент. В первом круге россиянка победила Эмину Бекташ из США — 7:6 (7:5); 3:6; 6:3.