Эрика Андреева уступила Векич во втором круге Уимблдона

Россиянка Эрика Андреева проиграла хорватке Донне Векич во втором круге Уимблдона — 2:6, 3:6.

Матч длился 1 час 33 минуты. Андреева за игру сделала 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из одной попытки. У Векич — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

37-я ракетка мира в третьем круге встретится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Варвара Грачева (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Донна Векич (Хорватия) — Эрика Андреева (Россия, LL) — 6:2, 6:3