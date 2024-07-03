Эрика Андреева уступила Векич во втором круге Уимблдона
Россиянка Эрика Андреева проиграла хорватке Донне Векич во втором круге Уимблдона — 2:6, 3:6.
Матч длился 1 час 33 минуты. Андреева за игру сделала 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из одной попытки. У Векич — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.
37-я ракетка мира в третьем круге встретится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Варвара Грачева (Франция).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Донна Векич (Хорватия) — Эрика Андреева (Россия, LL) — 6:2, 6:3
Источник: Сетка Уимблдона
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