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Эрика Андреева — Беатрис Хаддад Майя: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Эрика Андреева и Беатрис Хаддад Майя встретятся в матче Australian Open 16 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Эрика Андреева.
Фото Global Look Press

Россиянка Эрика Андреева и бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя встретятся во втором круге Открытого чемпионата Австралии в ночь на четверг, 16 января. Начало матча в спортивном комплексе «Мельбурн Парк» — около 6.30 по московскому времени.

Следить за результатами игры Андреева — Хаддад Майя и других встреч Australian Open можно в нашем матч-центре.

Официальных трансляций Открытого чемпионата Австралии в России нет. Игры в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция.

Эрика Андреева на предыдущей стадии обыграла китаянку Чжэн Сайсай, а Беатрис Хаддад Майя — аргентинку Хулию Риеру.

Australian Open
Эрика Андреева
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