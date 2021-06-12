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Эрбер и Маю обыграли Бублика и Голубева в финале парного турнира Roland Garros

21:42
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Победителями мужского парного турнира Roland Garros стали французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.

В финале они обыграли казахстанскую пару Александр Бублик/Андрей Голубев — 4:6, 7:6 (7:1), 6:4. Матч продолжался два часа и 11 минут.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Парный разряд

Финал

Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 6) — Александр Бублик/Андрей Голубев (Казахстан) — 4:6, 7:6 (7:1), 6:4

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