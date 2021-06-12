Эрбер и Маю обыграли Бублика и Голубева в финале парного турнира Roland Garros
21:42
Победителями мужского парного турнира Roland Garros стали французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.
В финале они обыграли казахстанскую пару Александр Бублик/Андрей Голубев — 4:6, 7:6 (7:1), 6:4. Матч продолжался два часа и 11 минут.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Парный разряд
Финал
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 6) — Александр Бублик/Андрей Голубев (Казахстан) — 4:6, 7:6 (7:1), 6:4
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