Энди Маррей заразился коронавирусом и рискует пропустить Australian Open

Британский теннисист Энди Маррей заразился коронавирусом, сообщает Metro.

33-летний спортсмен сдал положительный тест на наличие инфекции несколько дней назад. Сообщается, что игрок рискует пропустить первый в году турнир «Большого шлема», Australian Open. Маррей находится на самоизоляции и сможет получить разрешение на въезд в Австралию в случае, если получит разрешение от министерства здравоохранения страны.

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля. Участники основной сетки должны прибыть в Мельбурн в середине января, чтобы пройти обязательный двухнедельный карантин перед началом соревнований.