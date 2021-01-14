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Энди Маррей заразился коронавирусом и рискует пропустить Australian Open

13:47
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Британский теннисист Энди Маррей заразился коронавирусом, сообщает Metro.

33-летний спортсмен сдал положительный тест на наличие инфекции несколько дней назад. Сообщается, что игрок рискует пропустить первый в году турнир «Большого шлема», Australian Open. Маррей находится на самоизоляции и сможет получить разрешение на въезд в Австралию в случае, если получит разрешение от министерства здравоохранения страны.

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля. Участники основной сетки должны прибыть в Мельбурн в середине января, чтобы пройти обязательный двухнедельный карантин перед началом соревнований.

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