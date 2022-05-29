Энди Маррей выложил фотографию в костюме дракона перед Уимблдоном

Британский теннисист Энди Маррей опубликовал фото в социальных сетях в костюме дракона.

«Подготовка к Уимблдону проходит очень хорошо», — написал Маррей.

35-летний британец пропустил «Ролан Гаррос», чтобы подготовиться к выступлению на Уимблдоне, который пройдет с 30 мая по 5 июня.

Последний раз Маррей выступал на турнире категории «Мастерс» в Мадриде. Британский теннисист снялся в третьем круге перед матчем с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.