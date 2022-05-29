Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:45

Энди Маррей выложил фотографию в костюме дракона перед Уимблдоном

Читать «СЭ» в
Энди Маррей.
Фото соцсети

Британский теннисист Энди Маррей опубликовал фото в социальных сетях в костюме дракона.

«Подготовка к Уимблдону проходит очень хорошо», — написал Маррей.

35-летний британец пропустил «Ролан Гаррос», чтобы подготовиться к выступлению на Уимблдоне, который пройдет с 30 мая по 5 июня.

Последний раз Маррей выступал на турнире категории «Мастерс» в Мадриде. Британский теннисист снялся в третьем круге перед матчем с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Энди Маррей
0
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

19-летняя Фернандес вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости