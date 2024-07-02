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Сегодня, 12:59

Энди Маррей снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде

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Энди Маррей.
Фото Reuters

37-летний британский теннисист Энди Маррей снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде. Спортсмен планирует выступить в парном разряде вместе со своим братом Джейми. Об этом сообщает ITV.com.

В первом круге турнира «Большого шлема» Маррей должен был выступить против чеха Томаша Махача.

На прошлой неделе экс-первая ракетка мира перенес операцию по удалению кисты позвоночника.

Маррей дважды побеждал на Уимблдоне — в 2013 и 2016 годах.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Лондоне. Действующим триумфатором соревнований в одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Энди Маррей
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