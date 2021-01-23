Энди Маррей не полетит в Австралию

Британский теннисист Энди Маррей объявил о том, что не полетит в Австралию.

«Вынужден сообщить, что не полечу в Австралию, чтобы сыграть на Australian Open. Мы постоянно общались в Tennis Australia, пытаясь найти решение, которое позволило бы мне тренироваться во время карантина, но ничего не вышло.

Благодарю всех за помощь. Я очень расстроен тем, что не полечу в Австралию, потому что очень люблю этот турнир и эту страну", — приводит слова Маррея Mirror.

Ранее, 14 января стало известно, что спортсмен сдал положительный тест на коронавирус.