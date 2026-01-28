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28 января, 17:14

Звонарева в дуэте с Шибахарой вышла в полуфинал парного Australian Open

Сергей Ярошенко
Вера Звонарева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вера Звонарева и японка Ена Шибахара стали полуфиналистками Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В четвертьфинале российско-японский дуэт обыграл представительниц Австралии Кимберли Биррелл и Талию Гибсон — 6:4, 6:7 (3:7), 7:5. Встреча длилась 2 часа 53 минуты.

Вера Звонарева.На Australian Open еще остались россияне. 41-летняя Вера Звонарева идет за титулом в парном разряде

За выход в финал парного Australian Open 41-летняя Звонарева и 27-летняя Шибахара поборются с дуэтом Элиза Мертенс (Бельгия)/Чжан Шуай (Китай).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Ена Шибахара/Вера Звонарева (Япония/Россия) — Кимберли Биррелл/Талия Гибсон (Австралия, WC) — 6:4, 6:7 (3:7), 7:5

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Теннис
Australian Open
Вера Звонарева
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