Звонарева в дуэте с Шибахарой вышла в полуфинал парного Australian Open
Российская теннисистка Вера Звонарева и японка Ена Шибахара стали полуфиналистками Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
В четвертьфинале российско-японский дуэт обыграл представительниц Австралии Кимберли Биррелл и Талию Гибсон — 6:4, 6:7 (3:7), 7:5. Встреча длилась 2 часа 53 минуты.
За выход в финал парного Australian Open 41-летняя Звонарева и 27-летняя Шибахара поборются с дуэтом Элиза Мертенс (Бельгия)/Чжан Шуай (Китай).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 74 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Четвертьфинал
Ена Шибахара/Вера Звонарева (Япония/Россия) — Кимберли Биррелл/Талия Гибсон (Австралия, WC) — 6:4, 6:7 (3:7), 7:5
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