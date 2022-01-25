Эмоции Берреттини после победы над Монфисом в четвертьфинале Australian Open

Француз Гаэль Монфис уступил итальянскому теннисисту Маттео Берреттини в четвертьфинальном матче Australian Open.

После победы итальянец обратился к трибунам, которые откровенно болели за француза и освистывали Берреттини. Он эмоционально показал болельщикам, что «остается на корте» и предложил «помолчать».

За выход в финал итальянец сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.