Эмоции Берреттини после победы над Монфисом в четвертьфинале Australian Open
Итальянский теннисист остался недоволен поведением болельщиков на Australian Open
Француз Гаэль Монфис уступил итальянскому теннисисту Маттео Берреттини в четвертьфинальном матче Australian Open.
После победы итальянец обратился к трибунам, которые откровенно болели за француза и освистывали Берреттини. Он эмоционально показал болельщикам, что «остается на корте» и предложил «помолчать».
За выход в финал итальянец сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
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