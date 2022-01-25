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Сегодня, 16:54

Эмоции Берреттини после победы над Монфисом в четвертьфинале Australian Open

Итальянский теннисист остался недоволен поведением болельщиков на Australian Open
Иван Шитик
Корреспондент

Француз Гаэль Монфис уступил итальянскому теннисисту Маттео Берреттини в четвертьфинальном матче Australian Open.

После победы итальянец обратился к трибунам, которые откровенно болели за француза и освистывали Берреттини. Он эмоционально показал болельщикам, что «остается на корте» и предложил «помолчать».

За выход в финал итальянец сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Australian Open
Гаэль Монфис
Маттео Берреттини
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Итальянец Берреттини вышел в полуфинал Australian Open
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