Радукану вышла в третий круг US Open
Британская теннисистка Эмма Радукану обыграла представительницу Индонезии Джаниче Чен во втором круге US Open — 6:2, 6:1.
Матч продлился 1 час 1 минуту.
Радукану 8 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки ини одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке 22-летняя британка встретится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Тереза Валентова (Чехия, Q).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Эмма Радукану (Великобритания) — Джаниче Чен (Индонезия, Q) — 6:2, 6:1
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