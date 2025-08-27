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27 августа 2025, 19:43

Радукану вышла в третий круг US Open

Сергей Ярошенко

Британская теннисистка Эмма Радукану обыграла представительницу Индонезии Джаниче Чен во втором круге US Open — 6:2, 6:1.

Матч продлился 1 час 1 минуту.

Радукану 8 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки ини одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке 22-летняя британка встретится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Тереза Валентова (Чехия, Q).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Эмма Радукану (Великобритания) — Джаниче Чен (Индонезия, Q) — 6:2, 6:1

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Теннис
US Open
Эмма Радукану
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