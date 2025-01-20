Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:05

Касаткина проиграла Наварро и не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина в 1/8 финала Australian Open-2025 уступила американке Эмме Наварро со счетом 4:6, 7:5, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. На счету 27-летней Касаткиной 16 реализованных брейк-пойнта из 25, 3 подачи навылет при 9 двойных ошибках. Американка реализовала 3 брейк-поинта из 11, подав 3 раза навылет при 5 двойных ошибках.

В четвертьфинале турнира Наварро встретится с польской теннисисткой Игой Свентек.

Ранее россиянка Вероника Кудерметова проиграла Элине Свитолиной (4:6, 1:6), а Елена Рыбакина уступила Мэдисон Кис (3:6, 6:1, 3:6). Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре вышли в четвертьфинал Australian Open.

Дарья Касаткина. Australian Open-2025, расписание и результаты 20 января: поражения Кудерметовой, Рыбакиной и Касаткиной

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эмма Наварро (США, 8) — Дарья Касаткина (Россия, 9) — 6:4, 5:7, 7:5

Ига Свентек (Польша, 2) — Ева Лис (Германия, LL) — 6:0, 6:1

Теннис
Australian Open
Дарья Касаткина
Читайте также
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
CNN сообщил о планах команды Трампа «шокировать систему» первыми указами
Глава Приднестровья заявил о готовности региона к поставкам газа через «Молдовагаз»
В подмосковном Чехове умер бывший владелец «Витязя» Николай Павлинов
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Ольховский считает пару Андреевой и Шнайдер фаворитом на победу в Australian Open-2025
Ольховский положительно оценил выступление Кудерметовой на AO-2025: «Оправдала ожидания»
Australian Open-2025, расписание и результаты 20 января: поражения Кудерметовой, Рыбакиной и Касаткиной
Касаткина уступила Наварро, Кудерметова проиграла Свитолиной. Онлайн-трансляция матчей Australian Open
Рахимова и Соррибес Тормо вышли в четвертьфинал парного турнира Australian Open
Шелтон на отказе Монфиса вышел в четвертьфинал Australian Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рахимова и Соррибес Тормо вышли в четвертьфинал парного турнира Australian Open

Australian Open-2025, расписание и результаты 20 января: поражения Кудерметовой, Рыбакиной и Касаткиной

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости