Мертенс обыграла Кис в третьем круге US Open

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс выиграла у американки Мэдисон Кис в матче третьего круга US Open — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.

Матч длился 2 часа 50 минут. 28-летняя бельгийца подала 4 раза навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 7 подач навылет, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов (из 10).

Следующая соперница Мертенс определится в матче Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия)

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 33) — Мэдисон Кис (США, 14) — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4