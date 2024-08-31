Мертенс обыграла Кис в третьем круге US Open
Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс выиграла у американки Мэдисон Кис в матче третьего круга US Open — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.
Матч длился 2 часа 50 минут. 28-летняя бельгийца подала 4 раза навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 7 подач навылет, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов (из 10).
Следующая соперница Мертенс определится в матче Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия)
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 33) — Мэдисон Кис (США, 14) — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4
Источник: Сетка US Open
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