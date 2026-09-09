Шнайдер и Мертенс вышли в полуфинал US Open в парном разряде

Российская теннисистка Диана Шнайдер и бельгийка Элисе Мертенс обыграли Си Сувэй из Тайваня и Елену Остапенко из Латвии в матче 1/4 финала женского парного турнира US Open — 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 27 минут. Российско-бельгийская пара подала 1 раз навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц — 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 3).

Следующими соперницами Шнайдер и Мертенс будут чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 108 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Элисе Мертенс/Диана Шнайдер (Бельгия/Россия) — Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия) — 7:5, 6:3