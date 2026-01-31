Мертенс и Чжан Шуай выиграли парный Australian Open

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс и китаянка Чжан Шуай стали победительницами Открытого чемпионата Австралии-2026 в парном разряде.

В финале Мертенс и Шуай обыграли представительницу Казахстана Анну Данилину и сербку Александру Крунич — 7:6 (7:4), 6:4. Игра продолжалась 1 час 50 минут.

Мертенс в третий раз в карьере стала победительницей Australian Open в парном разряде. Всего на ее счету шесть титулов на турнирах «Большого шлема».

Шуай выиграла Открытый чемпионат Австралии во второй раз в карьере. Китаянка трижды побеждала на турнирах «Большого шлема» в парах.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74?900?000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Элисе Мертенс/Чжан Шуай (Бельгия/Китай, 4) — Анна Данилина/Александра Крунич (Казахстан/Сербия, 7) — 7:6 (7:4), 6:4