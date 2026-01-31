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31 января, 07:00

Мертенс и Чжан Шуай выиграли парный Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс и китаянка Чжан Шуай стали победительницами Открытого чемпионата Австралии-2026 в парном разряде.

В финале Мертенс и Шуай обыграли представительницу Казахстана Анну Данилину и сербку Александру Крунич — 7:6 (7:4), 6:4. Игра продолжалась 1 час 50 минут.

Мертенс в третий раз в карьере стала победительницей Australian Open в парном разряде. Всего на ее счету шесть титулов на турнирах «Большого шлема».

Шуай выиграла Открытый чемпионат Австралии во второй раз в карьере. Китаянка трижды побеждала на турнирах «Большого шлема» в парах.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74?900?000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Элисе Мертенс/Чжан Шуай (Бельгия/Китай, 4) — Анна Данилина/Александра Крунич (Казахстан/Сербия, 7) — 7:6 (7:4), 6:4

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Теннис
Australian Open
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