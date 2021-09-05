Элина Свитолина: «Знала, что Халеп — настоящий боец»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп (6:3, 6:3) в четвертом раунде US Оpen.

«Несомненно, это был отличный матч, — сказала Свитолина в интервью после игры. — Ждала его с нетерпением. Знала, что Симона — настоящий боец. Прекрасный матч. Я очень рада, что победила.

Всегда мечтала играть здесь. Здесь великолепная атмосфера. Моя мечты сбылась. Матчи без зрителей? Нам не хватало вас, ребята (обратилась к болельщикам — Прим. «СЭ»). Прекрасно, что вы здесь. Спасибо вам за поддержку».

В 1/4 финала Свитолина сыграет с победительницей пары Ангелик Кербер (Германия) — Лейла Фернандес (Канада).