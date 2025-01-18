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Сегодня, 13:11

Кудерметова сыграет с украинкой Свитолиной в четвертом круге Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла итальянку Ясмин Паолини в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 2:6, 6:4, 6:0.

Игра продолжалась 1 час 49 минут.

В четвертом круге Свитолина сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 28) — Ясмин Паолини (Италия, 4) — 2:6, 6:4, 6:0

Теннис
Australian Open
Вероника Кудерметова
Элина Свитолина
Ясмин Паолини
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