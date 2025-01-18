Кудерметова сыграет с украинкой Свитолиной в четвертом круге Australian Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла итальянку Ясмин Паолини в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 2:6, 6:4, 6:0.
Игра продолжалась 1 час 49 минут.
В четвертом круге Свитолина сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 28) — Ясмин Паолини (Италия, 4) — 2:6, 6:4, 6:0
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