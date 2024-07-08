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Сегодня, 17:14

Рыбакина сыграет со Свитолиной в 1/4 финала Уимблдона

Руслан Минаев
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Украинка Элина Свитолина победила китаянку Ван Синьюй в четвертом круге Уимблдона — 6:2, 6:1.

Матч длился 56 минут. Свитолина реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Ван Синьюй — ни одного после трех попыток.

В 1/4 финала травяного «мейджора» Свитолина сыграет с представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной, которая на отказе прошла россиянку Анну Калинскую (6:3, 3:0).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина, 21) — Ван Синьюй (Китай) — 6:2, 6:1

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Элина Свитолина
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