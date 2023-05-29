Аванесян о победе над Бенчич: «Я старалась верить в себя до конца»

Российская теннисистка Элина Аванесян поделилась эмоциями от победы над 12-й ракеткой мира Белиндой Бенчич (6:3, 2:6, 6:4.) в первом круге турнира «Ролан Гаррос».

«Меня до сих пор трясет. Это действительно особое чувство играть здесь и получить еще один шанс в качестве лаки-лузера. Я старалась верить в себя до конца. Белинда невероятна, поэтому я знала, что должна выложиться по максимуму», — сказала Аванесян в интервью на корте.

Аванесян попала в основную сетку «Ролан Гаррос» как лаки-лузер.

Во втором раунде «Ролан Гаррос» Аванесян сыграет против француженки Леолии Жанжан.