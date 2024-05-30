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Элина Аванесян — Анна Блинкова: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Аванесян сыграет с Блинковой во втором круге «Ролан Гаррос» 30 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Элина Аванесян.
Фото Global Look Press

Россиянки Элина Аванесян и Анна Блинкова сыграют во втором круге «Ролан Гаррос»

в четверг, 30 мая. Матч пройдет на втором корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Ориентировочное время начала — около 15.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция дня Открытого чемпионата Франции. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире видеотрансляцию игры Аванесян — Блинкова можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матчу.

В первом круге 70-ая ракетка мира уверенно победила в двух сетах китаянку Чжу Линь — 6:2, 6:4.

55-й номер мирового рейтинга стартовала на «мейджоре» в Париже с победы над румынкой Сораны Кырстя — 6:3, 3:6, 7:6 (10:5).

Теннис
Ролан Гаррос
Анна Блинкова
Элина Аванесян
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