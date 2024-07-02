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Сегодня, 13:30

Элина Аванесян — Ангелина Калинина: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Аванесян сыграет с украинкой Калининой в первом круге Уимблдона-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Элина Аванесян.
Фото Reuters

Российская теннисистка Элина Аванесян и 47-я ракетка мира украинская спортсменка Ангелина Калинина сыграют в матче 1-го круга Уимблдонского турнира во вторник, 2 июля. Встреча пройдет на корте №5 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начало — не ранее 14:30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Аванесян — Калинина можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Это первая встреча Аванесян и Калининой на турнирах уровня WTA. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Ангелина Калинина
Элина Аванесян
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