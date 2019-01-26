Елена Веснина: "Такое впечатление, что у Осаки нервы из стали"

Российская теннисистка Елена Веснина осталась довольна финальным матчем Australian Open между Наоми Осакой и Петрой Квитовой. Японка выиграла в трех сетах (7:6 (7:2), 5:7, 6:4).

"Вы знаете, я не люблю делиться прогнозами. Но перед этим финалом было ощущение, что если 3 сета, то Наоми. У этой девочки, такое впечатление,что нервы из стали, выдержка большой чемпионки. А Петра великолепна, и ей невозможно не восхищаться. Лучший финал "Большого шлема" за последние годы", - написала Веснина в Твиттере.