Веснина: «Все ждали от Шнайдер и Андреевой победы, но им попались очень непростые соперницы»

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» поражение Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой в полуфинале парного турнира Australian Open чешке Катержине Синяковой и американке Тэйлор Таунсенд (7:6 (7:4), 4:6, 3:6).

«Это очень хороший результат — выход в полуфинал «Большого шлема». Понятное дело, что мы все ждали победы, но девчонкам попались очень непростые соперницы. Синякова — самая титулованная теннисистка в парном разряде. Таунсенд — тоже очень талантливая и специалист именно в парной игре. Поэтому в концовке матча именно это и вышло на первый план: сыгранность и опыт, который помог обыграть им наших девчонок. Но впереди еще длинный сезон, думаю, у наших девочек есть хороший задел на будущее, сыгранность, которая будет им помогать. Они молоденькие, и у них еще все впереди», — сказала Веснина «СЭ».

В финале Синякова и Таунсенд встретятся с победительницами матча Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия).

Александр Абустин