Веснина: «Хачанов заметно прибавил в игре. Полуфинал — это великолепный результат!»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» отреагировала на поражение россиянина Карена Хачанова от грека Стефаноса Циципаса (6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6) в полуфинале Australian Open-2023.

«Два турнира «Большого шлема», и Карен выходит в полуфинал. Это просто великолепный результат! Карен заметно прибавил в игре, стал играть активнее, спокойнее. Он стал лучше двигаться. Видно, что провел большую работу в предсезонной подготовке. Конечно, хотелось бы, чтобы он сегодня обыграл Циципаса. У него все было для этого. Но Циципас в решающий момент показал класс и уровень. Где-то чуть-чуть не повезло Карену. В любом случае Карен молодец, он вытащил третий сет на тай-брейке, проявил характер. Но Циципас в четвертом сете был настолько спокоен, провел его лучше, чем первые три сета», — сказала Веснина «СЭ».

Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. На счету 26-летнего россиянина 10 эйсов, ошибка на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. У 24-летнего грека 18 подач на вылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В финале Циципас встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).