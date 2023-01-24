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Сегодня, 13:22

Веснина: «Хачанов заметно прибавил и находится в хорошей физической форме»

Виталий Косик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала игру российского теннисиста Карена Хачанова на Australian Open.

Сегодня, 24 января, россиянин обыграл американского спортсмена Себастьяна Корду (7:6, 6:3, 3:0), который снялся с матча из-за травмы запястья.

«Великолепный результат, очень рада за Карена, заслуженно. Я была уверена, что Хачанов обыграет Корду, хотя неприятно, что американец получил травму и снялся. Карен провел ровный и хороший матч, Корде тяжело было что-либо предоставить. Второй турнир «Большого Шлема» подряд Хачанов выходит в полуфинал, это говорит о том, что он заметно прибавил и находится в хорошей физической форме», — приводит слова Весниной Metaratings.ru.

Хачанов вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Лехечка (Чехия).

Australian Open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.

Источник: https://metaratings.ru/news/vesnina-khachanov-zametno-pribavil-i-nakhoditsya-v-khoroshei-fizicheskoi-forme-na-australian-open-222313/
Теннис
Australian Open
Елена Веснина
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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