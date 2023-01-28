Веснина: «Выход в 1/2 — уже как третье место для теннисистов, матчи за него на турнирах не нужны»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина ответила на вопрос о том, стоит ли ввести в турниры «Большого Шлема» игру за третье место.

«Нет, конечно. В теннисе такого матча нет, игроки к этому уже привыкли и готовы. Поэтому выход в полуфинал — априори уже как третье место для теннисистов. Да, там ты проиграл, но дошел до второй недели турнира Большого Шлема, а туда мало и редко кто добирается. Это очень большое достижение», — приводит слова Весниной Metaratings.ru.

28 января белорусская теннисистка Арина Соболенко в финале Australian Open-2023 обыграла Елену Рыбакину из Казахстана (4:6, 6:3, 6:4).

29 января в финале мужского одиночного разряда сыграют серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас.