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Сегодня, 12:50

Веснина — о словах Свентек: «Ига считает, что ее мнение крайне важно, и она постоянно должна его высказывать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала корреспонденту «СЭ» слова первой ракетки мира Иги Свентек относительно условий допуска россиян и белорусов на Уимблдон.

«Мне кажется, Уимблдон уже максимально привлек к себе внимание относительно всей политической ситуации. Свентек продолжает больше всех это обозначать. Мне кажется, многие теннисисты уже не хотят поднимать эту тему, но Ига Свентек на правах первой ракетки мира считает, что ее мнение крайне важно, и она постоянно должна его высказывать. Это ее точка зрения», — сказала Веснина «СЭ».

В соответствии с указаниями правительства Великобритании для получения визы и участия в Уимблдоне российские и белорусские игроки должны были подтвердить согласие выступать в «нейтральном» статусе, то есть не выражать поддержку СВО России на Украине и не получать государственного финансирования от России и Беларуси, в том числе от спонсоров. Это же правило в силе и для членов команд теннисистов, которые имеют российское либо белорусское гражданство. В противном случае им не выдали бы визу.

В 2022 году организаторы Уимблдона решили не допускать до соревнований россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Из-за этого руководство ATP и WTA раскритиковало организаторов, а 20 мая сообщило, что Уимблдон в 2022 году пройдет без начисления рейтинговых очков.

Теннис
Уимблдон
Елена Веснина
Ига Свентек
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