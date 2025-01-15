Веснина поздравила Шнайдер с победой над Томлянович: «Здорово, что Диана прибавляла в самые решающие моменты»

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу российской теннисистки Дианы Шнайдер над австралийкой Айлой Томлянович (6:4, 7:5) во втором круге Australian Open-2025.

«Диане удалось одержать победу над Томлянович, которая, на самом деле, долгое время была травмирована. Не смотря на это, Айла всегда является одной из самых опасных соперниц, поэтому еще больше радует то, что Диане удалось провести такой ровный матч. Стоит сказать, что в этом случае не стоит смотреть лишь на счет потому, что игра на самом деле была очень напряженная. Здорово, что Диана прибавляла в самые решающие моменты и смогла победить, с чем я ее и поздравляю», — сказала Веснина «СЭ».

В третьем круге россиянка сыграет с победительницей пары Хэрриет Дарт (Великобритания, LL) — Донна Векич (Хорватия, 18).

Денис Сафронов