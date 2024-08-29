Рыбакина сыграет с француженкой Понше во втором круге US Open-2024 29 августа

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет с француженкой Джессикой Понше во втором круге US Open-2024 в четверг, 29 августа. Начало — ориетировочно в 0:30 по московскому времени.

Рыбакина — пятая ракетка мира. В Казахстане матч можно будет посмотреть на платформе LiveTV.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».