Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет с итальянкой Ясмин Паолини в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в среду, 5 июня. Матч состоится на корте имени Филиппа Шатрие в теннисном центре Roland Garros в Париже. Начало — около 15.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала «Ролан Гаррос». В РФ и Казахстане легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию противостояния Рыбакина — Паолини можно бесплатно смотреть в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу встречи.

В истории очных противостояний ничья 2-2.

28-летняя итальянка — 15-ая ракетка мира. 24-летняя представительница Казахстана — 4-й номер рейтинга WTA.

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Ясмин Паолини — Елена Рыбакина считайте в нашем материале.