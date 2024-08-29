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Сегодня, 22:33

Елена Рыбакина снялась с US Open-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Елена Рыбакина.
Фото USA Today Sports

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с матча второго круга US Open-2024 против француженки Джессики Понше.

По информации СМИ, представительница Казахстана не смогла продолжить играть на турнире из-за травмы.

143-я ракетка мира Понше вышла в третий круг Открытого чемпионата США. Следующей ее соперницей станет победительница матча Каролина Возняцки (Дания) — Рената Сарасуа (Мексика).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Понше (Франция, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 0:0 отказ 2-го игрока

Теннис
US Open
Елена Рыбакина
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