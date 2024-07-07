Рыбакина — о матче с Калинской: «С ней всегда тяжелые игры»

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина поделился ожиданиями от матча с россиянкой Анной Калинской в четвертом круге Уимблдона.

«Она очень хороший игрок, в этом году она хорошо играет. Сильный соперник. Мы пару раз встречались на корте, с ней всегда тяжелые матчи. Думаю, она сейчас очень уверена», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Счет в личных встречах Рыбакиной и Калинской 2-2. Девушки впервые сыграют друг против друга на траве.