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Сегодня, 04:20

Рыбакина — о матче с Калинской: «С ней всегда тяжелые игры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина поделился ожиданиями от матча с россиянкой Анной Калинской в четвертом круге Уимблдона.

«Она очень хороший игрок, в этом году она хорошо играет. Сильный соперник. Мы пару раз встречались на корте, с ней всегда тяжелые матчи. Думаю, она сейчас очень уверена», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Счет в личных встречах Рыбакиной и Калинской 2-2. Девушки впервые сыграют друг против друга на траве.

Теннис
Уимблдон
Анна Калинская
Елена Рыбакина
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