Елена Рыбакина из Казахстана и Мэдисон Кис из США встретятся в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии в среду, 20 января. Игра будет проходить на «Маргарет Корт Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 6.00 по московскому времени.

Елена Рыбакина — Мэдисон Кис: трансляция матча Australian Open 2025 (видео)

Результаты Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Трансляции также доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Рыбакиной и Кис в четвертьфинале сыграет с лучшей в паре Вероники Кудерметовой и Элины Свитолиной. В предыдущих раундах Australian Open Рыбакина победила Эмерсон Джонс, Иву Йович и Даяну Ястремскую, а Кис — Энн Ли, Елену Габриэлу Рузе и Даниэль Коллинс.