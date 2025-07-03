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Елена Рыбакина — Мария Саккари: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Елена Рыбакина и Мария Саккари встретятся в матче Уимблдона
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Мария Саккари из Греции и Елена Рыбакина из Казахстана встретятся в матче второго круга Уимблдона в четверг, 3 июля. Игра начнется не ранее 16.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Мария Саккари — Елена Рыбакина во втором круге Уимблдона

Результаты игр Уимблдонского турнира можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей турнира «Большого шлема». Видео появляются в тематических группах социальной сети «ВКонтакте» и платформы VK Video. В Казахстане матч также покажет канал Sport+.

В первом раунде Уимблдона Саккари победила Анну Блинкову со счетом 6:4, 6:4, а Рыбакина обыграла Элину Аванесян (6:2, 6:1).

Победитель матча выйдет в третий круг, где встретится с Кларой Таусон или Анной Калинской.

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Теннис
Елена Рыбакина
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