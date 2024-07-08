Рыбакина о победе над Калинской: «Точно не хотела такого завершения матча»

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Анной Калинской (6:3, 3:0 отказ) в четвертом круге Уимблдона.

«Точно не хотела такого завершения матча. Считаю Анну замечательным игроком и знаю, что она пережила несколько травм. Если это [повреждение] кисти, то сложно продолжать игру с такой травмой. Желаю ей скорейшего выздоровления», — сказала Рыбакина после игры.

В четвертьфинале травяного «мейджора» Рыбакина сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.