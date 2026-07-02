Рыбакина отдала только три гейма Макнелли во втором круге Уимблдона

Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла американку Кэтрин Макнелли во втором круге Уимблдона — 6:1, 6:2.

Встреча длилась 1 час 12 минут. Рыбакина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Макнелли 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Следующей соперницей второй ракетки мира на Уимблдоне станет бельгийка Элисе Мертенс.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Кэтрин Макнелли (США) — 6:1, 6:2