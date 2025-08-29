Елена Рыбакина — Эмма Радукану: трансляция матча US Open онлайн

Елена Рыбакина и Эмма Радукану сыграют на US Open 29 августа

Представительница Казахстана Елена Рыбакина и британка Эмма Радукану сыграют в третьем круге US Open 2025 в пятницу, 29 августа. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Елена Рыбакина — Эмма Радукану: трансляция матча US Open в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире матч можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте».

26-летняя Рыбакина — 10-я ракетка мира. 22-летняя Радукану занимает 36-е место в рейтинге WTA.

Во втором круге американского «мэйджора» Елена победила Терезу Валентову в двух сетах — 6:3, 7:6 (9:7), Эмма обыграла Джанис Тьен со счетом 6:2, 6:1.

Открытый чемпионат США 2025 пройдет в Нью-йорке с 24 августа по 7 сентября.