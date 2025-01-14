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Сегодня, 08:14

Рыбакина с победы стартовала на Australian Open-2025

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла австралийку Эмерсон Джонс в первом круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:1, 6:1.

Игра продолжалась 54 минуты.

Во втором круге соперницей Рыбакиной станет победительница пары Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Ива Йович (США, WC).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан) — Эмерсон Джонс (Австралия) — 6:1, 6:1

Теннис
Australian Open
Елена Рыбакина
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