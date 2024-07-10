Рыбакина в двух сетах обыграла Свитолину и вышла в полуфинал Уимблдона-2024

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в двух сетах обыграла украинку Элину Свитолину в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024 — 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 2 минуты. Рыбакина семь раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Свитолиной один эйс, четыре двойные и один реализованный брейк из двух.

В полуфинале Уимблдонского турнира Рыбакина сыграет с победительницей встречи Елена Остапенко (Латвия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Элина Свитолина (Украина, 21) — 6:3, 6:2